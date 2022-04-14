Том Хэнкс подписал многолетний контракт с Apple TV+

Американский актер Том Хэнкс и продюсерская компания Playtone, которую он основал вместе с Гэри Гетцманом, подписали многолетнее соглашение со стриминговой платформой Apple TV+. Об этом сообщает издание Deadline.

По контракту Хэнкс и Гетцман будут участвовать в разработке, продакшене и дистрибуции проектов Apple TV+. Они поработают со всеми форматами стриминга — от художественных фильмов и сериалов до документалок.

Это партнерство — расширение уже существующих отношений Apple и Playtone, которые начали совместно работать еще в 2019 году. Тогда компании объединили усилия для создания телесериала «Властелины воздуха» об американской авиации и бомбардировщиках во время Второй мировой войны.

Вместе с Томом Хэнксом и Гэри Гетцманом «Властелинов воздуха» продюсировал Стивен Спилберг. Режиссер уже работал с Playtone над сериалами «Братья по оружию» и «Тихий океан».

Также Playtone разрабатывал вместе с Apple TV+ боевик «Грейхаунд». Главную роль в нем сыграл Том Хэнкс.

На счету Playtone десятки картин — фильмов, сериалов и даже мультфильмов. В их числе «Изгой» и «Полярный экспресс» Роберта Земекиса, «Мама Миа!» Филлиды Ллойд и другие.