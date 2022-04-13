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Контрактнику поставили штамп «склонен к предательству» в документ после отказа воевать на Украине 22:27
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Контрактнику поставили штамп «склонен к предательству» в документ после отказа воевать на Украине

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

В Дагестане солдату-контрактнику из 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поставили в учетно-послужную карту штамп о склонности к «предательству, лжи и обману». Об этом сообщил адвокат военнослужащего Максим Гребенюк.

Он рассказал, что мужчину уволили со службы якобы за невыполнение условий контракта. Начальник отделения кадров по фамилии Жаров отметил в печати, что военный «отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины».

Военный, по словам адвоката, пробыл в командировке в Сирии семь месяцев, после чего должен был отправиться в реабилитационный отпуск. Однако положенный отпуск он не получил, а вместо этого был направлен на «спецоперацию».

Гребенюк отметил, что прорабатывает «возможность обжалования увольнения через суд, а также аннулирование записи и внесение сведений, порочащих честь». В беседе с «Медиазоной»* адвокат пояснил, что записи в учетно-послужных картах четко регламентированы.

«Такая запись, как эта, ничем не предусмотрена, направлена исключительно на то, чтобы оскорбить, унизить военнослужащего, и сделать, чтобы другим было неповадно, чтобы осложнить ему жизнь на гражданке при устройстве на работу или в правоохранительные органы», — сказал Гребенюк.

По его мнению, «ни о чем другом, кроме как о бессилии командования сделать какое‑либо иное наказание, этот штамп не говорит». Адвокат пояснил, что за отказ от участия в «спецоперации» «дело уголовное возбудить не могут, посадить даже на гауптвахту не могут».

*«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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