Вышел тизер драмы «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР

В сети появился тизер многосерийной художественной драмы «Нулевой пациент». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы «Кинопоиск».

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. По сюжету молодой врач Кирсан Аюшев подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги в это не верят. Диагноз подтверждают результаты анализов из Москвы, и к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров.

Столичный эпидемиолог Гончаров и провинциальный педиатр Аюшев становятся единственными, кто может помочь больным. От их решений будет зависеть судьба десятков детей и нескольких взрослых.