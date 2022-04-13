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Вышел тизер драмы «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР

Виктория Шанина
Сегодня в 20:49

В сети появился тизер многосерийной художественной драмы «Нулевой пациент». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы «Кинопоиск».

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. По сюжету молодой врач Кирсан Аюшев подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги в это не верят. Диагноз подтверждают результаты анализов из Москвы, и к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров.

Столичный эпидемиолог Гончаров и провинциальный педиатр Аюшев становятся единственными, кто может помочь больным. От их решений будет зависеть судьба десятков детей и нескольких взрослых.

Дмитрия Гончарова сыграл Никита Ефремов («Хороший человек»), Кирсана Аюшева — Аскар Ильясов («Аванпост»). Также в ролях: Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Евгений Стычкин, Павел Майков, Сейдулла Молдаханов, Виктория Агалакова, Игорь Гордин, Анастасия Болдырева и другие.

«Я буду рад, если после просмотра зрители будут бережнее относиться к тем, кто болен ВИЧ. Надеюсь, возникнут какие‑то положительные сдвиги — может быть, кто‑то захочет пожертвовать некоторую сумму тем, кто нуждается в поддержке, или создать свой собственный фонд», — заявил Ефремов.

Производством занимается продюсерская компания «Среда», режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).

В сериале будет семь эпизодов. Дата премьеры пока не раскрывается.

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