Дебютный альбом Wu-Tang Clan и песню Queen «Bohemian Rhapsody» признали национальным достоянием США

Дебютный альбом хип-хоп-группы Wu-Tang Clan «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)», песня рок-группы Queen «Bohemian Rhapsody», записи американских джазменов и исполнителей кантри вошли в Национальный реестр библиотеки Конгресса США. Список доступен на официальном сайте.

Библиотекарь Конгресса каждый год отбирает 25 аудиозаписей, имеющих «культурное, историческое или эстетическое значение». В перечень попадают альбомы, треки, записи эфиров и выступлений, вышедшие более десяти лет назад.

Целиком список 2022 года выглядит так:

— James Price Johnson «The Harlem Strut», 1921 год;

— Franklin D.Roosevelt «Complete Presidential Speeches», 1933–1945 годы;

— Ernest Tubb «Walking the Floor Over You», 1941 год (сингл);

— Norman Corwin «On a Note of Triumph» (8 мая 1945 года);

— The Soul Stirrers «Jesus Gave Me Water», 1950 год (сингл);

— Duke Ellington «Ellington at Newport», 1956 год (альбом);

— Max Roach «We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite», 1960 год (альбом);

— Nat King Cole «The Christmas Song», 1961 год (сингл);

— The Shirelles «Tonight’s the Night», 1961 год (альбом);

— Andy Williams «Moon River», 1962 год (сингл);

— Terry Riley «In C», 1968 год (альбом);

— The Disneyland Boys Choir «It’s a Small World», 1964 год (сингл);

— The Four Tops «Reach Out, I’ll Be There», 1966 год (сингл);

— 715-й хоум-ран бейсболиста Хэнка Аарона, 8 апреля 1974 года;

— Queen «Bohemian Rhapsody», 1975 год (сингл);

— Journey «Don’t Stop Believin’», 1981 год (сингл);

— Linda Ronstadt «Canciones de mi padre», 1987 год (альбом);

— Bonnie Raitt «Nick of Time», 1989 год (альбом);

— A Tribe Called Quest «The Low End Theory», 1991 год (альбом);

— Wu-Tang Clan «Enter the Wu-Tang» (36 Chambers), 1993 год (альбом);

— Buena Vista Social Club «Buena Vista Social Club», 1997 год (альбом);

— Ricky Martin «Livin’ La Vida Loca», 1999 год (сингл);

— Alicia Keys «Songs in a Minor», 2001 год (альбом);

— записи вещания Общественного радио Нью-Йорка, 9 сентября 2001 года;

— запись подкаста американского комика и ведущего Марка Мэрона «WTF with Marc Maron», где гостем стал Робин Уилльямс, 26 апреля 2010 года.

В прошлом году в перечень попали альбом Nas «Illmatic», трек Kool & the Gang «Celebration» и пластинка Джанет Джексон «Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814».