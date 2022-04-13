СМИ: Кипр может лишить гражданства россиян, попавших под санкции ЕС

Власти Кипра планируют лишить гражданства страны включенных в санкционные списки Евросоюза четверых россиян — Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева — и членов их семей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на кипрскую газету Phileleftheros.

По информации газеты, соответствующее решение принял Совет министров Кипра. Гражданства лишат в общей сложности 21 человека, получившего «золотые паспорта» Кипра за последние десять лет.

«На основании проверки, проведенной компетентными органами Республики Кипр по спискам Еврокомиссии, санкции были выявлены только в отношении четырех россиян, получивших „золотой паспорт“ Кипра», — пишет Phileleftheros.

Отмечается, что всего в списке Еврокомиссии сейчас 1100 россиян, это высокопоставленные чиновники, олигархи, «сторонники манипулирования информацией о ситуации на Украине», а также бизнесмены, действующие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, экономика, СМИ, оборонная и оружейная промышленность.

Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и бизнесменам. С 2013-го иностранцы получили возможность получать кипрский паспорт в обмен на инвестиции. По этой программе страна привлекла порядка 8 млрд евро инвестиций и взамен выдала около 4000 «золотых паспортов».

В ноябре 2020 года вышло расследование телеканала «Аль-Джазира» о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Фильм спровоцировал громкий скандал, и программу отменили.