ФК «Спартак» обновил логотип по просьбе болельщиков

Футбольный клуб «Спартак-Москва» обновил дизайн логотипа по просьбе болельщиков. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Здесь каждый важен» — не просто красивые слова. Мы внимательно относимся к мнению болельщиков, поэтому после изучения многочисленных комментариев решили изменить логотип и замкнуть линию мяча», — сказано в заявлении «красно-белых».

На обновленной эмблеме контур футбольного мяча замкнут в центре ромба, он также отделен от белой диагональной линии. На предыдущем логотипе мяч являлся продолжением диагонали.

Кроме того, «Спартак» представил специальную эмблему в честь столетия клуба. В ней диагональ на ромбе изображена в противоположную сторону, а именно слева направо. Такой логотип, который придумал Николай Старостин, был у команды 30-х и начала 40-х годов.

«Так как эмблема появилась в 1935 году, то в качестве мяча мы используем не классическую модель Telstar 70-х годов, а аутентичный и характерный для 30-х годов мяч Tiento — такой, например, есть в эмблеме «Барселоны»», — рассказали в клубе.