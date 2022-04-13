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Умер актер Гилберт Готтфрид. Он озвучивал попугая Яго в «Алладине» и снимался в «Трудном ребенке»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

Скончался американский стендап-комик и актер Гилберт Готтфрид, известный по фильмам «Полицейских из Беверли-Хиллз 2» и «Трудный ребенок». О его смерти сообщили в твиттере его родственники.

Они назвали Готтфрида «самым культовым голосом в комедии», а также «замечательным мужем, братом, другом и отцом для его двух детей». Близкие артиста попросили поклонников «продолжать смеяться так громко, как это возможно» в его честь.

Готтфриду было 67 лет. Он начал свою карьеру в стендапе в возрасте 15 лет — это было в 1970 году. В 1980-х актер впервые появился на телевидении, а затем начал участвовать в кинопроектах в качестве актера.

Одной из самых ярких его ролей было озвучание попугая Яго в мультфильмах об Алладине. Зрителям актер также запомнился по роли мистера Пибоди в фильмах «Трудный ребенок» и «Трудный ребенок 2».

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