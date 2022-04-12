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Последняя битва за Хоукинс в новом трейлере «Очень странных дел»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Первая часть сериала выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

В ролике показали шерифа Джима Хоппера в российской тюрьме и Джойс Байерс с посылкой, которая пришла к ней с другого конца света. В нем также появились Стив Харрингтон, Робин Бакли и Нэнси Уилер, исследовавшие неизвестные уголки Хоукинса.

Кроме того, доктор Оуэнс прибыл в Калифорнию, чтобы сообщить Одиннадцать, что грядет война и без девушки ее не выиграть. Однако Одиннадцать обнаруживает, что до сих пор не вернула силы, которые потеряла в конце прошлого сезона.

На протяжении всего ролика звучит тревожный ремикс на трек Journey «Separate Ways».

Действие четвертого сезона развернется через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые окажутся порознь. Так, Лукас обрел популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступили в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хоукинс, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.

В новом сезоне старым друзьям из Хоукинса предстоит столкнуться с еще более опасной сверхъестественной угрозой, но, разгадав эту страшную тайну, они смогут положить конец ужасам Изнанки.

В сериале снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вольфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараццо, Калеб МакЛоклин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Джо Кири и другие.

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