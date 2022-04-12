Последняя битва за Хоукинс в новом трейлере «Очень странных дел»

Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Первая часть сериала выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

В ролике показали шерифа Джима Хоппера в российской тюрьме и Джойс Байерс с посылкой, которая пришла к ней с другого конца света. В нем также появились Стив Харрингтон, Робин Бакли и Нэнси Уилер, исследовавшие неизвестные уголки Хоукинса.

Кроме того, доктор Оуэнс прибыл в Калифорнию, чтобы сообщить Одиннадцать, что грядет война и без девушки ее не выиграть. Однако Одиннадцать обнаруживает, что до сих пор не вернула силы, которые потеряла в конце прошлого сезона.

На протяжении всего ролика звучит тревожный ремикс на трек Journey «Separate Ways».