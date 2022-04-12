В России на три года продлили действие истекающих водительских удостоверений

В России на три года продлили действие российских водительских удостоверений, срок действия которых истекал в ближайшие два года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

По его словам, это постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.

Правительство пояснило в своем телеграм-канале, что речь идет о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Мишустин добавил, что также на год будут продлены некоторые санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

С инициативой о продлении действия водительских удостоверений выступили в ГИБДД. «Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — отметили в Минэке.