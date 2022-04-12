перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Никеричев Андрей / Агентство «Москва»
Минфин опроверг данные CNN о дефолте России по госдолгу 17:07
В метро Нью-Йорка произошла стрельба. Известно о 13 пострадавших 17:03
«Ведомости»: OBI продаст свой бизнес в России 17:03
Суд приговорил редакторов Doxa к двум годам исправительных работ 17:00
Политика Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции Обновлено в 16:39
Jeff J Mitchell/Getty Images
ООН: более 4,6 млн украинцев бежали в соседние страны после начала «военной операции» 16:29
В России на три года продлили действие истекающих водительских удостоверений 16:17
Посещаемость «Москино» падает из‑за отмены в прокате крупных западных релизов 16:09
В России в повторный прокат выйдет трилогия «Последний богатырь» 16:01
Политика Владимира Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» при виде полиции 15:57
Victorgrigas/Wikimedia Commons
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на поддержку предоставления населению госуслуг 15:52
Российские издательства открыли для бесплатного чтения часть своих книг. Вот десять из них 15:31
Delivery Club запустил сервис экспресс-доставки для любого бизнеса 15:08
ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми, но с ноября индекс счастья снизился 15:07
В Белгороде объявили набор добровольцев в народную дружину 14:40
Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Лукьяненко отложил выход романа «Вечный дозор» на неопределенный срок 14:35
Компания «Креатив медиа» вновь запустила сайт «Большой город» 14:29
В Туле началась подготовка к книжному фестивалю «ЛитераТула» 14:27
«Коммерсант»: пиццерии Papa John’s выбирают название на русском. Среди вариантов — «Суперпапа» 13:59
Кудрин: снижение ВВП России, по официальному прогнозу, превысит 10% 13:58
Отключить рекламу

Российские издательства открыли для бесплатного чтения часть своих книг. Вот десять из них

Семён Гудошников
Сегодня в 15:31

Десятки российских издательств открыли для бесплатного чтения и прослушивания часть своих книг на «Букмейте». Марафон «Книги остаются» продлится до 1 июня 2022 года. В нем участвуют Ad Marginem, Individuum, «Альпина Паблишер», «Издательство Ивана Лимбаха», ИМИ, журнал «Логос», «НЛО», «Фантом Пресс» и другие.

«Букмейт» попросил издателей выбрать книги, созвучные настоящему моменту. Среди них оказались журналистские расследования, философские трактаты о человеческой природе, тексты на социальную тематику, руководства для жизни в финансовом кризисе и, конечно, романы.

Сейчас в бесплатном доступе 62 книги, вот десять из них — с небольшими описаниями и дополнительными материалами, которые можно почитать на «Афише Daily»:


Подробности по теме
Линор Горалик: «У меня есть одна задача — пытаться быть хорошим человеком»
Линор Горалик: «У меня есть одна задача — пытаться быть хорошим человеком»
Подробности по теме
«Ищите себе других дур»: отрывок из книги Дарьи Серенко «Девочки и институции»
«Ищите себе других дур»: отрывок из книги Дарьи Серенко «Девочки и институции»
Подробности по теме
Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ
Писатель Микита Франко — о романе «Дни нашей жизни» и видимости ЛГБТ

Марафон «Книги остаются» не ограничится бесплатным чтением. «Букмейт» будет публиковать материалы о том, как издательства живут сегодня. А еще разговаривать с писателями, переводчиками и редакторами о важных для индустрии вопросах.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джордж Мартин
Ханна Арендт
Питер Померанцев
Линор Горалик
Дарья Серенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить