Российские издательства открыли для бесплатного чтения часть своих книг. Вот десять из них

Десятки российских издательств открыли для бесплатного чтения и прослушивания часть своих книг на «Букмейте». Марафон «Книги остаются» продлится до 1 июня 2022 года. В нем участвуют Ad Marginem, Individuum, «Альпина Паблишер», «Издательство Ивана Лимбаха», ИМИ, журнал «Логос», «НЛО», «Фантом Пресс» и другие.

«Букмейт» попросил издателей выбрать книги, созвучные настоящему моменту. Среди них оказались журналистские расследования, философские трактаты о человеческой природе, тексты на социальную тематику, руководства для жизни в финансовом кризисе и, конечно, романы.

Сейчас в бесплатном доступе 62 книги, вот десять из них — с небольшими описаниями и дополнительными материалами, которые можно почитать на «Афише Daily»: