Российские издательства открыли для бесплатного чтения часть своих книг. Вот десять из них

Десятки российских издательств открыли для бесплатного чтения и прослушивания часть своих книг на «Букмейте». Марафон «Книги остаются» продлится до 1 июня 2022 года. В нем участвуют Ad Marginem, Individuum, «Альпина Паблишер», «Издательство Ивана Лимбаха», ИМИ, журнал «Логос», «НЛО», «Фантом Пресс» и другие.
«Букмейт» попросил издателей выбрать книги, созвучные настоящему моменту. Среди них оказались журналистские расследования, философские трактаты о человеческой природе, тексты на социальную тематику, руководства для жизни в финансовом кризисе и, конечно, романы.
Сейчас в бесплатном доступе 62 книги, вот десять из них — с небольшими описаниями и дополнительными материалами, которые можно почитать на «Афише Daily»:
- Ханна Арендт «Vita activa, или О деятельной жизни».
Основоположница теории тоталитаризма — о том, как повседневный труд отвлекает нас от политического действия.
- Владислав Аксенов «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)».
Историк рассказывает, как Первая мировая и Октябрьский переворот повлияли на крестьянскую и городскую культуру России.
- Питер Померанцев «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью».
Путешествие по миру пропаганды — от России до Великобритании со всеми остановками.
- Линор Горалик «Имени такого‑то».
Роман об эвакуации психиатрической больницы во время Второй мировой, вдохновленный реальными событиями.
- Ннеди Окорафор «Кто боится смерти».
Новая классика африканфутуризма: над экранизацией романа трудится Джордж Р.Р.Мартин.
- Дарья Серенко «Девочки и институции».
Работа в государственных учреждениях культуры как особый вид адских мытарств.
- Даниэль Шпек «Bella Германия».
Немецко-итальянская семейная сага, охватывающая три поколения и полвека новейшей европейской истории.
- Ислам Ханипаев «Типа я. Дневник суперкрутого воина».
Дагестанский «Кролик Джоджо» — трогательная история про мальчика и его воображаемого друга Крутого Али.
- Мэри Элиз Саротт «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены».
Хроника падения нерушимой стены: книга о том, как большая история складывается из крошечных случайностей.
- Микита Франко «Тетрадь в клеточку».
История об одиночестве, внутренних демонах и дружбе, которая поможет с ними справиться — от финалиста премии «НОС».
Марафон «Книги остаются» не ограничится бесплатным чтением. «Букмейт» будет публиковать материалы о том, как издательства живут сегодня. А еще разговаривать с писателями, переводчиками и редакторами о важных для индустрии вопросах.