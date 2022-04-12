Лукьяненко отложил выход романа «Вечный дозор» на неопределенный срок

Сергей Лукьяненко отложил публикацию книги «Вечный дозор» из цикла «Дозоры» на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам писателя, перенос связан с тем, что в содержание книги вносятся коррективы. «Мне из‑за всем известных событий приходится переписывать весь мир, который там уже описан», — добавил он.

В сентябре Лукьяненко заявлял, что планирует завершить работу над романом до конца 2021 года. Публикация была запланирована на май 2022 года.

Писатель также рассказал, что месяц назад сорвались две западные экранизации его романов. «Причем с очень серьезными, конкретными планами, с уже готовыми материалами и так далее», — рассказал Лукьяненко. О каких произведениях идет речь, неизвестно.

Сергей Лукьяненко — российский писатель-фантаст. Его первая книга из цикла «Дозоры» под названием «Ночной дозор» вышла в 1998 году, а в 1999 году она была отмечена литературными премиями «Странник» и «Звездный мост». В 2004 году роман экранизировал режиссер Тимур Бекмамбетов. В киноленте снялись Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Валерий Золотухин, Мария Порошина, Галина Тюнина, Гоша Куценко, Алексей Чадов и другие.