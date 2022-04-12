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Гитару Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit» выставят на аукцион

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Гитару фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit» выставят на аукцион в мае. Выручка с ее продажи пойдет на реализацию благотворительных инициатив в области психического здоровья, сообщил Forbes.

Гитара Fender Mustang 1969 года была одной из двух гитар этой модели, которыми владел Кобейн. Музыкант называл именно эти гитары своими самыми любимыми «из всех гитар всего мира».

В 1991 году гитара появилась в клипе на песню «Smells Like Teen Spirit», а после смерти Кобейна хранилась в его семье. Последние 12 лет родственники артиста выставляли инструмент в Музее поп-культуры в Сиэтле, родном городе Nirvana.

Аукционный дом Julien’s Auctions рассчитывает выручить от продажи гитары порялка 800 тыс. долларов. Кроме того, с молотка уйдет и NFT изображения гитары, дополненное воспоминаниями Эрни Бейли — гитарного техника Кобейна.

За NFT-лот Julien’s Auctions рассчитывает получить еще от 6 до 8 тыс. долларов. Одновременно с этими лотами на аукцион выставят и автомобиль Кобейна Dodge Dart 170. Он был выпущен в 1965 году и оценивается сейчас примерно в 600 тыс. долларов.

Также поклонники музыканта смогут купить на аукционе авиабилет Кобейна, созданный им набросок Майкла Джексона и несколько билетов на концерты артиста. Их выставят на продажу в ходе торгов «Музыкальные иконы».

Всего в «Музыкальных иконах» примут участие более 1200 предметов, связанных с The Beatles, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Мадонной, Элтоном Джоном, Леди Гагой, Бобом Диланом, Шер, Бобом Марли и Джими Хендриксом.

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