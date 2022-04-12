Гитару Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit» выставят на аукцион

Гитару фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit» выставят на аукцион в мае. Выручка с ее продажи пойдет на реализацию благотворительных инициатив в области психического здоровья, сообщил Forbes.

Гитара Fender Mustang 1969 года была одной из двух гитар этой модели, которыми владел Кобейн. Музыкант называл именно эти гитары своими самыми любимыми «из всех гитар всего мира».

В 1991 году гитара появилась в клипе на песню «Smells Like Teen Spirit», а после смерти Кобейна хранилась в его семье. Последние 12 лет родственники артиста выставляли инструмент в Музее поп-культуры в Сиэтле, родном городе Nirvana.