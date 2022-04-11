В Kion выйдет дебютный фильм актрисы Марии Шалаевой. Он полностью снят на смартфон

18 апреля в онлайн-кинотеатре Kion пройдет премьера мелодрамы «Синдром жизни» — режиссерского дебюта актрисы Марии Шалаевой. Выход картины приурочен к 85-летнему юбилею актрисы Светланы Немоляевой, сыгравшей в ней главную роль. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Фильм полностью снят на камеру мобильного телефона. Такой подход предложили продюсеры Борис Гуц и Максим Муссель, которые считают, что мобильное кино идеологически связывает культовых режиссеров современности.

Главная героиня «Синдрома жизни» — Елизавета Петровна, недавно похоронившая мужа, с которым прожила всю жизнь. Разбирая вещи супруга, она обнаруживает письмо, которое открывает его тайну. Оказывается, у мужа Елизаветы Петровны была французская любовь, от которой остался внебрачный ребенок. Женщина пытается рассказать об этом дочери и внуку, но они не слышат ее. Лишь постепенно, переживая каждый горе по-своему, родственники находят точки соприкосновения.

В картине, кроме Немоляевой, снялись Татьяна Догилева, Мария Сокова, Максим Лагашкин, Максим Виторган, Фархад Махмудов, Полина Лазарева и другие. За сценарий отвечали Мария Шалаева, Антонина Зикеева и Лариса Бочарова.

«Есть, наверное, две темы для меня здесь — жизнь может бить ключом в любом возрасте, и так хочется, чтобы не она тебя изживала, а ты ее жил полноценно, осмысленно, помогая, создавая, любя, принимая, переживая! А вторая тема — это семья, отношения самых близких людей. Вот вроде все ясно: главное — семья, но как часто люди, живя вместе и сидя за одним столом, не видят и не слышат друг друга. Мне хотелось „отремонтировать“ семью, развязать все узлы обид, стереотипов и страхов и вручить этот инструмент самому хрупкому члену семьи — бабушке», — рассказала о проекте Шалаева.