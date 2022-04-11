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Минпросвещения решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

Министерство просвещения России отказалось от идеи вернуть букву «ё» в правило русской орфографии и придать ей статус обязательной. Об этом сообщает «Коммерсант».

На сайте ведомства появился 162-страничный проект постановления правительства, подготовленный под редакцией главы орфографической комиссии РАН Алексея Шмелева. В нем перечислено правописание гласных и согласных, твердого и мягкого знаков в словах, буквы «й», «традиционные написания» и «морфолого-графические аналоги». Отдельно прописана судьба буквы «ё».

В документе отмечается, что использование буквы по-прежнему остается факультативным. Действующие правила орфографии предполагают использование «ё» с двумя точками только в детских книгах, учебниках для младших школьных классов и текстах с расставленными знаками ударения.

В разговоре с «Коммерсантом» Шмелев пояснил, что проект правил был подготовлен на основе «самого авторитетного пособия по русской орфографии и пунктуации» — академического справочника 2006 года. По его словам, прописанные в справочнике нормы «существенно не менялись».

В ноябре 2021 года Минпросвещения подготовило проект постановления правительства с предложением вернуть обязательное использование буквы «ё» в орфографию русского языка. Такая инициатива появилась впервые с 1956 года.

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