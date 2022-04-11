Водителям автомобилей в Москве разрешат покидать место ДТП в качестве эксперимента. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол недавнего заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Предполагается, что мера позволит снизить вероятность повторных ДТП. Речь, в частности, о наездах на автомобили и людей во время оформления аварии. Вместе с тем есть вероятность снизить число пробок.

В пресс-службе Дептранса Москвы пояснили, что в рамках эксперимента водитель сразу после аварии сможет съехать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. Пилотный проект проведут на скоростных автодорогах столицы — МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.

«Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», — сказали представители департамента.

Для выяснения обстоятельств ДТП будут использоваться данные с камер — на дорогах действует единая система видеонаблюдения. Вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и Российскому Союзу автостраховщиков разработать до 1 июля комплексный план проекта.