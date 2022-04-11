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В Подмосковье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Два человека погибли

Виктория Шанина
Сегодня в 8:48

В городе Ступино Московской области произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МЧС.

Погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок. Семь человек пострадали, у них диагностировали переломы и травмы головы. Всего из дома эвакуировано 60 человек, включая 10 детей.

В результате взрыва произошло обрушение внешних панелей на четвертом и пятом этажах одного из подъездов дома. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем выбиты окна. Источник «Интерфакса» отметил, что повреждены восемь квартир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Сергею Мужальских организовать временное размещение для эвакуированных жильцов.

«Предварительная причина — утечка газа вследствие неисправности газового оборудования», — заявил источник ТАСС. По его словам, дом газифицированный, был построен в 1969 году.

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