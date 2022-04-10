перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за 1 млн долларов. Четверть суммы пожертвуют Украине 20:20
Темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться губернаторами 19:16
Папа римский призвал к перемирию, сын Леннона впервые спел «Imagine» и другие новости дня
18:41 дайджест
Dima Solomin/Unsplash
Telegram занял шестое место в рейтинге самых скачиваемых приложений 17:22
В Курской области введут высокий уровень террористической опасности 16:42
На Красной площади задержали главу «Мемориала»* Олега Орлова. Он вышел на пикет 16:20
Вышел первый трейлер «Судзумэ закрывает двери» — нового аниме Макото Синкая 16:17
Крис Рок отказался комментировать пощечину от Уилла Смита, пока ему не заплатят 15:20
Anadolu Agency/Getty Images
«Сложите оружие»: Папа Римский призвал к пасхальному перемирию на Украине 14:15
Брайан Крэнстон и Аарон Пол снимутся в финальном сезоне «Лучше звоните Солу» 14:12
«Сбербанк» снизил ставки по вкладам и кредитам 13:29
Украина объявила о полном прекращении торговли с Россией 12:59
Сын Джона Леннона публично исполнил «Imagine». Он обещал сделать это только во время конца света 12:49
За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса 11:59
Olga1205/Pixabay
Власти России выделят 387 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса 10:59
«Любая тюрьма — 0 из 5»: Хованский выложил первое видео после выхода из СИЗО 10:10
«ВКонтакте» выпустил сервис по переносу видео из YouTube 8:58
ООН: около 11,4 млн украинцев покинули свои дома Вчера в 20:58
Кота Степана из Украины номинировали на премию в Каннах Вчера в 19:44
Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским Вчера в 18:35
Отключить рекламу

Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за 1 млн долларов. Четверть суммы пожертвуют Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 20:20

Мем Coffin dancers с танцующими гробовщиками из Ганы продали на NFT-аукционе за 327 единиц криптовалюты Ethereum (примерно 1 млн долларов). Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Организаторами аукциона выступили сами гробовщики и украинское рекламное агентство Bads. Четверть вырученной суммы пожертвуют в украинский благотворительный фонд, столько же достанется агентству. Половину средств заберут себе участники видео.

Видео с танцующими носильщиками гробов завирусилось в 2020 году, после начала пандемии коронавируса. По Know Your Meme, впервые видео попало в сеть в 2015 году, а в 2020-м получило известность как Coffin danсе.

Сейчас у ролика с похоронной процессией на YouTube 392 млн просмотров. Прилипчивую музыку к нему написал ростовский музыкант Tony Igy. Тут можно прочитать интервью с автором.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
классика
Мультконцерт Союзмультфильм «Попурри»
Только 9 и 10 апреля скидка 15% по промокоду MULT на концерт 16 апреля
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить