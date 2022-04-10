Мем с танцующими гробовщиками из Ганы продали за 1 млн долларов. Четверть суммы пожертвуют Украине

Мем Coffin dancers с танцующими гробовщиками из Ганы продали на NFT-аукционе за 327 единиц криптовалюты Ethereum (примерно 1 млн долларов). Об этом сообщает «Секрет фирмы».

Организаторами аукциона выступили сами гробовщики и украинское рекламное агентство Bads. Четверть вырученной суммы пожертвуют в украинский благотворительный фонд, столько же достанется агентству. Половину средств заберут себе участники видео.