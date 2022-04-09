Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается в телеграм-канале пресс-службы украинского лидера.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киеве начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины», — написал в фейсбуке* замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

Накануне Джонсон говорил о передаче Украине военной техники на сумму 100 млн фунтов. В их числе — зенитные ракеты Starstreak, 300 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, а также приборы ночного видения, бронежилеты и шлемы.

Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев пожелал завершения боевых действий на Украине.