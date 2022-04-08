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Вупи Голдберг сыграет Женщину-птицу в экранизации романа Нила Геймана «Сыновья Ананси»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23

Американская актриса Вупи Голдберг, известная по фильмам «Привидение» и «Действуй, сестра», снимется в экранизации романа Нила Геймана «Сыновья Ананси». Об этом cообщило издание Variety.

Сериал выйдет на Amazon и расскажет о Чарли Нэнси — молодом человеке, который привык стесняться своего отца. После его кончины Чарли узнает, что отец был Ананси — божественной сущность. Кроме того, у отца был еще один сын.

Знакомство с братом делает жизнь Нэнси более интересной, но вместе с тем и гораздо более опасной. Роль Чарли в сериале, а также роль его брата сыграет Малаки Кирби, отца братьев — Делрой Линдо. Голдберг предстанет в обраще Женщины-птицы.

Женщина-птица — ключевой антагонист истории. Она, так же как и Ананси, является божественной сущностью. Героиня Голдберг — опасное воплощение всех птиц и давний враг Ананси, который некогда обидел ее.

«Я была поклонницей этой книги в течение очень долгого времени, и когда Нил Гейман сказал мне, что он собираеся экранизировать ее, я сделала все, что могла, чтобы стать частью проекта и помочь людям узнать об Ананси и всей его магии», — заявила актриса.

Также в сериале примут участие Хаким Кое-Казим. Он сыграет другого врага Ананси — Тигра, обиженного на отца братьев за кражу историй и насмешки над ним. Эммануэль Игходаро исполнит роль Льва, Сесилия Ноубл станет Слоном, Айанна Уиттер-Джонсон была выбрана на роль Змеи, Дон Жиле — на роль Обезьяны.

Кроме того, в актерский состав проекта вошли Амара-Джае Сент. Обин, Грейс Саиф, Джейсон Уоткинс, Фиона Шоу, Си Си Эйч Паундер, Л. Скотт Калдвелл, Джой Ричардсон и Лашель Карл.

В «Сыновьях Ананси» будет шесть серий. Гейман выступит сценаристом, одинм из шоураннеров и исполнительным продюсером сериала. Ленни Генри также будет работать над сценарием вместе с Арвиндом Итаном Дэвидом, Карой Смит и Рэйчел Офори. Также в команде шоу — Дуглас Маккиннон, Ханель М. Карпеппер и другие.

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