Disney впервые утвердил на роль в сериале трансгендерную актрису

Компания Disney впервые утвердила на роль в своем сериале трансгендерную актрису. Ею стала британка Талиса Гарсия, которую можно было увидеть в сериалах «Чудотворцы» и «Батист». Об этом cообщил Deadline.

Гарсия сыграет в шоу под названием «Виллоу». Сериал станет спин-оффом одноименного фэнтези-фильма, вышедшего в 1988 году. Он расскажет о принцессе, отправившейся на спасение своего брата-близнеца.

«Виллоу» выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Точная дата релиза пока неизвестна. Гарсия исполнит в шоу роль королевы и матери Тони Револори. Deadline отмечает, что актриса может появиться только в эпизоде.

Однако более подробной информации об участии Гарсии в проекте или самом сериале пока нет. Известно, что коллеги поддерживали Гарсию во время съемок и положительно отзывались о ее работе.

В прошлом году трансгендерная актриса Патти Харрисон стала первой, кто занимался озвучкой анимационного фильма Disney. Она работала над «Райей и последним драконом». В 2019 году Marvel впервые утвердил трансгендерного актера Зака Барака на роль в «Человеке-пауке». Недавно трансгендерная актриса Айрис Минас участвовала в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, картину выпустила 20th Century Studios.