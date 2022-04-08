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Медведев: санкции можно расценить как акт агрессии, против которой у России есть право на оборону

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что западные санкции можно расценить как международную агрессию, против которой у России есть право на индивидуальную и коллективную оборону. Своим мнением он поделился в своем телеграм-канале.

Медведев назвал страны, которые ввели санкции против России, «вражескими», а экономические ограничения «незаконными», ссылаясь на устав ООН.

Cанкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными.
Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России

По его словам, квалифицировать санкции как акт международной агрессии можно тогда, когда «их применение направлено на подрыв экономической независимости, а стало быть — и государственного суверенитета, и грозит самому существованию государства».

Медведев полагает, что санкции против России ввели для того, чтобы у россиян появилось «недовольство властями в целях их последующего смещения». Однако «обычно» бывает наоборот: население консолидируется вокруг власти и «укрепляется существующий политический режим», а экономические проблемы вызовут «концентрацию негативных эмоций по отношению к тем государствам, которые ввели санкции, с персонализацией их в качестве врага России», считает он.

Для стран, которые ввели санкции против России, и для мировой экономики Медведев предсказал «крайне тяжелые последствия».

26 марта Медведев перечислил четыре основания для применения Россией ядерного оружия. В одном из них — последнем — говорится, что использование ядерного оружия может быть в случае акта агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны. Он уточнил, что по этому основанию предполагается ответ, даже если против России не применяли ядерное оружие.

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