В российский прокат выходит аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон»

8 апреля в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» пройдет российская премьера нового аниме «Красавица и дракон» Мамору Хосоды. Об этом нам рассказали организаторы.

Главная героиня фильма — старшеклассница Судзу, которая живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире она простая, незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни. В виртуальном пространстве «U», где обитает 5 млрд пользователей, она полная своя противоположность — знаменитая красавица певица под ником Белль. Однажды в виртуальном мире она встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона. Вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле.

Песни в российской озвучке исполняет Александра Балакирева, свой голос главной героине подарила Карина Егамедиева (Karrambaby).