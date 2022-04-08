Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда»

Российская певица Полина Гагарина выпустила новый трек под названием «Навсегда». Послушать его можно на стриминговом сервисе «СберЗвук».
Как рассказала сама артистка, «Навсегда» — это ее ода вечной любви. Той, которой не страшны время и расстояния.
«На нашем пути встречаются люди, которые приходят в нашу жизнь, чтобы уже никогда не покинуть ее. Они дополняют нас, наполняют наш мир, с ними мы учимся любить не за что‑то, а безусловной любви. Благодаря такой любви мы становимся лучше, и это самая искренняя радость, которую может испытать человек. Настоящая любовь чиста и священна», — заявила Полина Гагарина.
Это уже второй сингл Гагариной, вышедший в апреле 2022 года. 1 апреля певица объявила о выходе песни «Оставить след» — она станет саундтреком к новому фильму «Стикер», премьера которого запланирована на 21 апреля.