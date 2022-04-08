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Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:41

Российская певица Полина Гагарина выпустила новый трек под названием «Навсегда». Послушать его можно на стриминговом сервисе «СберЗвук».

Как рассказала сама артистка, «Навсегда» — это ее ода вечной любви. Той, которой не страшны время и расстояния.

«На нашем пути встречаются люди, которые приходят в нашу жизнь, чтобы уже никогда не покинуть ее. Они дополняют нас, наполняют наш мир, с ними мы учимся любить не за что‑то, а безусловной любви. Благодаря такой любви мы становимся лучше, и это самая искренняя радость, которую может испытать человек. Настоящая любовь чиста и священна», — заявила Полина Гагарина.