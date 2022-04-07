В Беларуси редактора «Википедии» приговорили к двум годам колонии за правки в статьях о протестах

Суд Московского района города Брест приговорил редактора «Википедии» Павла Перникова к двум годам колонии за дискредитацию Беларуси. Мужчина вносил изменения в статьи о протестах в стране. Об этом сообщила «Медиазона Беларусь»* со ссылкой на правозащитников.

По версии следствия, Перников отредактировал статью «Список смертей, связанных с протестами в Белоруссии (2020–2021)». Он изменил часть про гибель Геннадия Шутова, а также преамбулу — в ней утверждалось, что МВД и власти страны не признали ответственность за гибель протестующих.

Также Перников дополнил статью «Цензура в Белоруссии». Редактор добавил строку «20 октября 2004 года в Минске была убита журналистка оппозиционной газеты „Салiдарнасць“ Вероника Черкасова». Гособвинение посчитало, что добавление этой информации в статью о репрессиях дискредитирует государство.

Кроме того, мужчине вменили публикации на сайте правозащитной организации о пытках и смертях в местах лишения свободы. Прокуратура обнаружила дискредитацию Беларуси и в этом, поскольку Департамент исполнения наказаний по итогам проверок не подтвердил информацию о пытках.

Перников не признал свою вину по статье о дискредитации государства, но не стал отрицать, что действительно редактировал статьи и делал публикации. Суд назначил ему запрашиваемое прокурором наказание в колонии общего режима.

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