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Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию символов Z и V, а также георгиевской ленты

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:34

Парламент Молдовы ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V, которые используют российские участники «военной спецоперации» на Украине. Об этом cообщил ТАСС.

Запрет на использование этих символов инициировал в числе прочих депутат Лилиан Карп. Первое предложение запретить георгиевские ленты, впрочем, в Молдове прозвучало еще в 2014 году: тогда их носили, по мнению молдавских властей, «сепаратисты» на Украине.

На Украине запрет на георгиевские ленты вступил в силу в 2017 году. Президент страны Петр Порошенко объяснял его тогда тем, что «Россия своей политикой поставила эту ленту вне закона» и сделала ее символом агрессии против Украины.

После начала «военной спецоперации» России на территории Украины предложение о запрете георгиевский лент и литер Z выдвинули также литовские депутаты. Они назвали их символами «российской пропаганды» и «российской агрессии».

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