В Латвии запретили выдавать ВНЖ россиянам и белорусам до 30 июня 2023 года

Парламент Латвии запретил выдавать первичные временные виды на жительство гражданам России и Беларуси. Запрет действителен до 30 июня 2023 года. Об этом сообщил Sputnik.

Поправки к закону «Об эмиграции» были приняты в срочном порядке. Запрет не затронет тех россиян и белорусов, которые уже подали документы в Управление по делам гражданства и миграции.

Ведомство пока продолжает прием документов. Граждане, которые успеют подать заявку на ВНЖ до вступления поправок в силе, также избегут последствий запрета.

Кроме того, закон предполагает исключения. На первичные ВНЖ по-прежнему смогут претендовать люди, трудоустроенные в Латвии и получающие в стране образование. Власти также обещают учитывать семейные обстоятельства.

В частности, запрет не затронет опекунов граждан Латвии или неграждан, проживающих в стране, и супругов. На ВНЖ смогут подать также люди, которые были гражданами Латвии на 17 июня 1940 года, и граждан страны.

Поправки также предусматривают отказ в выдаче ВНЖ иностранцам, которые публично прославляли, отрицали или оправдывали геноцид, преступления против человечности, военные преступления, и тем, кто оказывал поддержку государствам, подрывающим территориальную целостность и суверенитет других стран.