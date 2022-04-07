Роскомнадзор будет маркировать шесть сервисов Google: поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение РКН.

Ранее ведомство обязало поисковые системы информировать пользователей, что продукты Google нарушают российское законодательство. Сервисы компании запретили рекламировать на территории России.

По словам РКН, YouTube стал одной из ключевых площадок, «распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины». Кроме того, сервис отказывается удалять 12 тыс. материалов экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и полк «Азов», говорится на сайте ведомства.

Еще одной причиной введения «мер понуждения информирующего и экономического характера» Роскомнадзор называет дискриминацию российских СМИ, государственных, общественных и спортивных деятелей и организаций. В частности, блокировку аккаунтов или материалов Russia Today, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК и НТВ.