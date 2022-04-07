YouTube заблокировал запись выступления Захаровой из‑за нарушения принципов сообщества

YouTube заблокировал видео выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта 2022 года из‑за «нарушения принципов сообщества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

«Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику», — сообщили в компании.

YouTube запретил доступ к записи брифинга Захаровой 6 апреля. «Запрет мотивирован некими… нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно… заботой о недопущении дискриминационных высказываний. Это же просто какое‑то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки», — подчеркнула представительница МИД.

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от Google снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения. В ведомстве заявили, что администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД России.