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YouTube заблокировал запись выступления Захаровой из‑за нарушения принципов сообщества

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:12

YouTube заблокировал видео выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой от 17 марта 2022 года из‑за «нарушения принципов сообщества». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

«Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий в Украине, который нарушает эту политику», — сообщили в компании.

YouTube запретил доступ к записи брифинга Захаровой 6 апреля. «Запрет мотивирован некими… нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно… заботой о недопущении дискриминационных высказываний. Это же просто какое‑то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки», — подчеркнула представительница МИД.

В свою очередь, Роскомнадзор потребовал от Google снять наложенные администрацией видеохостинга ограничения. В ведомстве заявили, что администрация YouTube осознанно дискриминирует российских пользователей сервиса и ограничивает их доступ к официальной информации МИД России.

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