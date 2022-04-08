В Битцевском лесу появятся новые экомаршруты

На территории природно-исторического парка «Битцевский лес» появятся новые экомаршруты «Крона деревьев» и «Исток реки» в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал, что экотропы заменят вытоптанные и неорганизованные тропинки, по которым сейчас ходят жители.

«Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из‑за этого нарушаются миграционные пути обитателей почв, а также вода и воздух плохо поступают к корням деревьев. К тому же нарушается естественный травяной покров и уничтожается подлесок», — отметил он.

Экомаршруты будут выполнены на свайном основании, это позволит обойтись практически без разрытий. Настилы обошьют специальной устойчивой к повреждениям террасной доской, а для безопасности отдыхающих их оборудуют перилами.

По словам Мельникова, маршрут «Крона деревьев» протяженностью почти в два километра пройдет от Новоясеневского тупика до улицы Красного Маяка и соединит два района — Ясенево и Чертаново Центральное. Тропа позволит насладиться разнообразными типами леса — от хвойного до березового.

В свою очередь, «Исток реки» расположится вдоль живописной поймы реки Чертановка. Экотропа пройдет от Севастопольского проспекта в сторону Лысой горы и будет длиться чуть более километра.

«При выборе маршрута обычно отдают предпочтение ландшафтам, где чередуются открытые и залесенные пространства. Уголки нетронутой природы должны сменять подвергшиеся антропогенному воздействию участки. Это позволяет их сравнить, а также оценить последствия влияния деятельности человека на окружающую среду», — отметила руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» экспертного совета комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию Наталья Соколова.