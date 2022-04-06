Двух петербуржцев задержали за киндер-игрушку с пацифистским лозунгом

В Петербурге полицейские задержали мужчину и женщину из‑за киндер-игрушки с прикрепленным к ней офисным стикером, на котором был написан пацифистский лозунг. Об этом сообщила «Фонтанка».

Пару увезли в 70-й отдел полиции из магазина «Лента» на улице Коллонтай. На стикере были нарисованы сердечки и фраза из песни ДДТ, написанной Юрием Шевчуком в 1980-е годы.

Позже стало известно, что мужчину опросили в качестве свидетеля и отпустили. «Мужчина был задержан, так как был вместе с женщиной. Также сотрудники полиции ссылаются на запись камер видеонаблюдения магазина», — сказала адвокат Вероника Близнец.

Адвокат добавила, что против петербурженки составили административный протокол по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Задержанные заявили, пробыли в отделе более трех часов, прежде чем их опросили.