Байден: год санкций обойдется России в 15 лет достижений

Президент США Джо Байден заявил, что год американских санкций может стоить России последние 15 лет экономических достижений. Эти слова прозвучали во время выступления перед представителями профсоюзов.

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», — сказал американский президент.

Он отметил, что США удалось «отрезать» Россию от импорта полупроводников, и спрогнозировал сокращение ВВП страны «на двузначные значения».

6 апреля американские власти ввели новые санкции против России. В частности они коснулись крупных российских банков («Сбера» и Альфа-банка), а также взрослых детей Владимира Путина.

Кроме того, санкционный список расширила и Великобритания. Соединенное Королевство ввело санкции против Московского кредитного банка, а также восьмерых российских бизнесменов.