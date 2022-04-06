В Москве пройдет иммерсивное представление о Доме генерал-губернатора

23 апреля и 14 мая в Москве пройдет иммерсивно-музыкальное представление, посвященное Дому генерал-губернатора. Купить билеты можно здесь, а до 11 апреля по промокоду TVERSKAYA13 будет скидка 15%.

Представление пройдет в доме по адресу Тверская, 13, и расскажет его историю. Лауреаты главной театральной премии «Золотая маска» Юрий Квятковский и Петр Айду создадут в залах атмосферу, которая царила при прежних руководителях города.

В программе заявлены произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Александра Алябьева и других композиторов. Представление унесет зрителя в прошлые времена: в дореволюционное время в здании была резиденция генерал-губернатора, во времена СССР там располагался Моссовет, в современной России — мэрия Москвы.

«В рабочее время в его парадных интерьерах будут, как обычно, проходить деловые встречи и торжественные мероприятия. А вечером под сводами старинного дома зазвучит классическая музыка», — сказал градоначальник столицы Сергей Собянин.