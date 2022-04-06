перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жириновский умер, Гордона внесли в список террористов и другие новости дня
20:37 дайджест
США ввели новые санкции против России. Они коснулись Сбера, Альфа-банка и вероятных детей Путина 19:56
В Москве пройдет иммерсивное представление о Доме генерал-губернатора 19:12
Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате 18:42
Rusbase: Tele2 хочет зарегистрировать товарный знак t2 18:26
В Думу внесли законопроект о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ 18:19
Александр Винокуров купил издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru 17:35
Президент Федерации шахмат России подал апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Сергея Карякина 17:03
«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере. Их можно успеть купить до 8 апреля 16:59
Iwnph/Unsplash
Минтранс: закрытые аэропорты на юге России получат субсидии 16:00
В России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов 15:59
В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо 15:59
Верховный суд отменил приговор троим сотрудникам НКВД, осужденным по делу об убийстве Кирова 14:59
Временным руководителем фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий 14:50
Дмитрий Гордон/YouTube
Журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов 14:40
Умер Владимир Жириновский 13:10
В России выявили 14 661 новый случай коронавируса 12:29
Москва потратит миллиард рублей на создание сетей фастфуда 12:19
Франция отменила все ограничения на въезд для россиян 12:10
Соцсети Валерии
Певица Валерия запустит социальную сеть Musicgram 11:41
Отключить рекламу

В Москве пройдет иммерсивное представление о Доме генерал-губернатора

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:12

23 апреля и 14 мая в Москве пройдет иммерсивно-музыкальное представление, посвященное Дому генерал-губернатора. Купить билеты можно здесь, а до 11 апреля по промокоду TVERSKAYA13 будет скидка 15%.

Представление пройдет в доме по адресу Тверская, 13, и расскажет его историю. Лауреаты главной театральной премии «Золотая маска» Юрий Квятковский и Петр Айду создадут в залах атмосферу, которая царила при прежних руководителях города.

В программе заявлены произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Александра Алябьева и других композиторов. Представление унесет зрителя в прошлые времена: в дореволюционное время в здании была резиденция генерал-губернатора, во времена СССР там располагался Моссовет, в современной России — мэрия Москвы.

«В рабочее время в его парадных интерьерах будут, как обычно, проходить деловые встречи и торжественные мероприятия. А вечером под сводами старинного дома зазвучит классическая музыка», — сказал градоначальник столицы Сергей Собянин.

События недели на afisha.ru
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
ужасы
Последнее пришествие дьявола
Священник противостоит дьяволу внутри себя
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство Москвы
Люди
Сергей Собянин
Петр Чайковский
Юрий Квятковский
Сергей Рахманинов
Модест Мусоргский
Александр Алябьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить