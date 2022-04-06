Петербургский книжный магазин «Листва» сообщил о задержании сотрудников и изъятых книгах

В Петербурге в книжный магазин «Листва» на Литейном проспекте пришли полицейские. Они задержали несколько человек и изъяли некоторые книги, утверждают в телеграм-канале «Листвы».

Среди задержанных — трое сотрудников (Тимур Венков, Дарья Февраль, Кирилл Колов)и пятеро посетителей магазина. Всех их отвезли в отдел полиции № 78. О причинах задержания сотрудники книжного не знают.

«Полиция и центр Э в масках, изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [сочинения Эдуарда] Лимонова, [правого мыслителя Юлиуса] Эволу, политические трактаты <…> Среди изъятых для проверки на экстремизм книг — „Происхождение украинского сепаратизма“ Ульянова и „Киев капут“ Лимонова», — рассказали они.

По словам представителей «Листвы», силовики не обозначили «никаких внятных поводов для своих действий». У задержанных они забрали телефоны и запретили им снимать, заверяют свидетели.

Муниципальный депутат Правобережного округа Федор Грудин рассказал, что среди задержанных читателей были несовершеннолетние. Их, а также остальных задержанных отпустили из полиции после полуночи.