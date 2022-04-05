Джейсон Момоа снимется в сериале о колонизации Гавайев

Американский актер Джейсон Момоа, известный по «Игре престолов» и «Аквамену», сыграет главную роль в мини-сериале о колонизации Гавайев. Об этом cообщил Deadline.

Актер выступит сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Сериал будет называться «Военачальник» («Chief of War»). Он выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

В шоу будет восемь эпизодов. В них расскажут историю о войне на островах с точки зрения представителей коренных народов. Шоураннером проекта станет Дуг Юнг, он же будет исполнительным продюсером наряду с Момоа.

Также над сериалом поработают Томас Па’a Сиббетт, Фрэнсис Лоуренс, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Эрик Холмберг. Режиссером первых двух серий может стать Джастин Чон, он в данный момент ведет переговоры об участии в проекте.