Польша подписала соглашение о поставке в страну 250 американских танков

Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение о покупке 250 американских танков Abrams. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Согласие на поставку танков в Польшу дали Госдеп и конгресс США. По контракту стране полагается 250 Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3.

Руководство Минобороны отмечает, что танки Abrams будут стоять в восточной части страны. В первую очередь речь о 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.

Помимо поставки боевых машин договор предполагает, что Польша покупает логистический и учебный пакеты, в том числе тренажеры экипажа танка.

Общая сумма, выделенная страной, составляет около 6 млрд долларов. Ранее польские военные заявили, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории армии страны.