Школьным учителям предложили провести уроки о пользе импортозамещения и разослали методички

В российских школах рекомендовали провести уроки о пользе импортозамещения. Методичку к «санкционному» уроку передал «Коммерсанту» подмосковный учитель.

Урок по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» рассчитан для учеников 5–9-х и 10–11-х классов в рамках обществознания. Согласно методичке, им должны рассказать о «возможностях России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран» на российскую экономику, а также принятых властью мерах.

Учитель начинает урок с цитаты Владимира Путина о «беспрецедентном внешнем давлении» на Россию, а затем узнает у школьников, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства».

После этого учитель дает определение санкциям: «Ограничения, призванные „наказать“ какую‑либо страну за ее действия», а затем уточняет, что в случае России под «действиями» понимается «специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». В качестве примера санкций учителям рекомендуют привести заморозку активов госкорпораций и банков, а также части золотовалютного резерва России и уход зарубежных компаний.

Кроме того, учителя должны назвать «важнейшие направления антисанкционной политики», озвученные Михаилом Мишустиным, — это «защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения». А ученики должны объяснить, «почему именно эти направления являются приоритетными».

Еще в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения и о «повышении защищенности отечественных производителей» к 2022 году. В ответ ученики средних классов должны перечислить шаги по поддержке экономики и граждан России в «условиях возросшего санкционного давления», а старшеклассники — описать предполагаемый эффект от них.

В конце занятия проходит анкетирование с вопросами «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». Варианты ответов на последний вопрос: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Журналисты издания обнаружили отчеты о проведении таких занятий на сайтах школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Учителя из школ Крыма и Севастополя подтвердили, что им поручили провести «санкционные» уроки, но побоялись дать им оценку из‑за законов о неуважении к власти и дискредитации ВС РФ.

Минобразования Иркутской области сообщило, что уроки по импортозамещению уже проведены в 154 школах для 85 тыс. учеников в формате внеклассных часов, и добавило, что дети «реагируют положительно». В Минпросвещения подтвердили изданию, что направили в школы методички о санкциях, разработанные Институтом стратегии развития образования.

«Урок предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям», — заявили в ведомстве.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», указывают на неточности авторов методичек и отмечают, что этим летом школьники «сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие‑то товары».