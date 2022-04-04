Американский актер Харрисон Форд сыграет главную роль в сериале «Shrinking». Он выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Об этом сообщил Deadline.

Вместе с Фордом в шоу появится Джейсон Сигел. Он же выступит сценаристом и сопродюсером проекта наряду с Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдштейном. В сериале будет десять эпизодов.

«Shrinking» расскажет историю о психотерапевте, который, переживая личную трагедию, начинает говорить своим клиентом то, что он думает. Специалист игнорирует этику и правила терапии — и приходит к неожиданным результатам.

Сигел сыграет центрального персонажа. Форд же исполнит роль другого доктора — Фила Роудса, пионера в области когнитивно-поведенческой терапии, которому недавно поставили диагноз «болезнь Паркинсона».

Созданием сериала займется Warner Bros. Television совместно с Doozer Productions. Исполнительными продюсерами проекта будут Сигел, Лоуренс, Голдштейн, а также Джефф Инголд и Лиза Катцер.