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Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:29

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы». Теперь она называется «Украинские танцовщицы», пишет The Guardian со ссылкой на представителя художественного музея.

По его словам, дискуссии о названии работы ведутся уже много лет. Однако в последний месяц внимание к этой теме сильно возросло на фоне текущей ситуации.

«Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины», — сказал представитель галереи.

На сайте галереи название картины Дега уже изменилось. Сейчас продолжается исследование картин в коллекции музея.

На картине изображены танцующие женщины в ярких традиционных украинских нарядах — длинные юбки, белые рубашки и венки. В венках с цветами и лентах для волос на танцовщицах можно заметить желтый и синий — национальные цвета Украины.

© The National Gallery/Wikimedia Commons

Ранее украинская художница Мариам Найем отправила письма в Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Лондонскую национальную галерею с просьбой изменить название ряда картина Эдгара Дега. В этих музеях хранятся работы из серии художника, на которой изображены танцующие женщины в костюмах. Все они называются «Русские танцовщицы»

Лондонская национальная галерея первой дала положительный ответ и изменила название. На данный момент в музее она не выставлена.

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