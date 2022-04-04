Лондонская галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц»

Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы». Теперь она называется «Украинские танцовщицы», пишет The Guardian со ссылкой на представителя художественного музея.
По его словам, дискуссии о названии работы ведутся уже много лет. Однако в последний месяц внимание к этой теме сильно возросло на фоне текущей ситуации.
«Поэтому мы сочли подходящим моментом обновить название картины, чтобы оно лучше отражало тему картины», — сказал представитель галереи.
На сайте галереи название картины Дега уже изменилось. Сейчас продолжается исследование картин в коллекции музея.
На картине изображены танцующие женщины в ярких традиционных украинских нарядах — длинные юбки, белые рубашки и венки. В венках с цветами и лентах для волос на танцовщицах можно заметить желтый и синий — национальные цвета Украины.
Ранее украинская художница Мариам Найем отправила письма в Музей Гетти в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Лондонскую национальную галерею с просьбой изменить название ряда картина Эдгара Дега. В этих музеях хранятся работы из серии художника, на которой изображены танцующие женщины в костюмах. Все они называются «Русские танцовщицы»
Лондонская национальная галерея первой дала положительный ответ и изменила название. На данный момент в музее она не выставлена.