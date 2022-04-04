«Почта России» тестирует автономные почтоматы у дома

«Почта России» начала тестировать автономные почтоматы у дома. Об этом сообщается на сайте компании.

Первые 10 почтоматов уже начали работать в поселке Отрадное в Московской области. Пилотный проект продлится до конца 2022 года.

«Почтоматы у дома значительно экономят время клиентов, а в перспективе они появятся и в подъездах. Это позволит клиентам получать посылки фактически с доставкой на дом, но при этом не контактировать с курьером и не зависеть от времени доставки», — сказано на сайте «Почты России».

Чтобы открыть ячейку почтомата и достать посылку, нужно ввести одноразовый код, который приходит в СМС-сообщении. Компания отмечает, что аппараты устойчивы к актам вандализма и хакерским атакам.