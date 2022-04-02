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Флаги стран, Эйфелева башня и «Genshit»: на Reddit стартовала пиксельная битва

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

1 апреля на Reddit вернулась пиксельная битва. В подсайте «Место» (r/Place) пользователи отвоевывают территории на интерактивном полотне размером 1000 на 1000 пикселей, чтобы нарисовать флаг своей страны или название любимой франшизы.

На момент написания заметки на полотне можно увидеть флаги Турции, Великобритании, Германии, Франции (и Эйфелеву башню), Бразилии, Италии, Евросоюза, Украины, Швеции и других стран. А еще рисунки с персонажами из аниме, лого «Звездных войн», игр OSU! и Genshin Impact (правда, название уже успели «подкорректировать на «Genshit») и даже призыв к разоблачению «преступлений на Уолл-стрит».

Чтобы «отвоевать» место, пользователи кооперируются в сообщества по интересам. Участник сообщества может закрасить один пиксель раз в пять минут. Противостояние продлится еще 3 дня.

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