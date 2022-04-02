Мариинский театр начинает серию показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева

2 апреля Мариинский театр открывает серию показов к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева, в начале XX века познакомившего западную аудиторию с молодым русским театральным искусством. О старте программы «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

«Году Дягилева» посвящены несколько событий в апреле, включая показ балета Вацлава Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» в постановке хореографа Максима Петрова, а также представления всех связанных с именем Дягилева спектаклей репертуара в течение сезона.

Всего в репертуарных списках Мариинки порядка двадцати таких произведений. Начнет театр с оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского и балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в реконструкции 1890 года.

Также Дягилеву посвящены представления балета «Блудного сына» Сергея Прокофьева в хореографии Джорджа Баланчина и балетов Михаила Фокина, включая отдельную программу с Половецким актом из «Князя Игоря» Александра Бородина.

В театре сообщили:

На заре своей театральной карьеры Дягилев недолгое время служил чиновником по особым поручениям при Дирекции Императорских театров, редактировал «Ежегодник» и жаждал реформ — хотел выстраивать репертуар и руководить новыми постановками. Уволенный за ретивость, он смог реализовать задуманное, но лишь за пределами России. Добившись признания на Западе, Дягилев мечтал показать свои спектакли на Родине.

Однако при жизни Сергея Павловича — в Петербурге узнавали о его экспериментах, поисках и триумфах лишь из газет и рассказов очевидцев. В 1920-х только «Петрушка» добрался до сцены Мариинского театра в том же виде, что шел у Дягилева. Интерес к наследию его антрепризы оживился в 1990-х, и постепенно в репертуар труппы вошли реконструкции наиболее резонансных спектаклей.

Все постановки, связанные с именем Дягилева, можно найти в афише Мариинского театра по отметке «Дягилев—150».