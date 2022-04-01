«Каро.Арт» представит премьеру биографической драмы «Гарри Хафт: последний бой» Барри Левинсона

6 апреля «Каро.Арт» представит российскую премьеру и проведет спецпоказ драмы Барри Левинсона «Гарри Хафт: Последний бой», основанной на реальных событиях. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В центре повествования — личность польского еврея Гарри Хафта, оказавшегося в нацистском концлагере в годы Второй мировой войны и там же начавшего участвовать в боях насмерть.

После освобождения Хафт на непродолжительное время стал профессиональным боксером сначала в послевоенной Германии, а затем в Соединенных Штатах, где выходил на ринг в том числе против чемпиона мира Рокки Марсиано. Роль Гарри Хафта исполнил Бен Фостер, музыку к картине написал Ханс Циммер.

Специальный показ пройдет в «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате. Начало сеанса в 19.45. После просмотра состоится разговор с журналистом Андреем Гавриловым.