Россия и Беларусь планируют отменить роуминг к 1 июня

Россия и Беларусь планируют полностью отменить роуминг к 1 июня. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, с 1 апреля жители России и Беларуси не будут платить за входящие звонки на территории обеих стран.

Государства также ведут работу над отменой в ближайшем будущем всех роуминговых наценок, чтобы стоимость исходящих звонков тоже не менялась.

Ранее стало известно, что Беларусь снимает все ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, которые действовали с декабря 2020 года.

«Временные ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля. С 0.00 3 апреля для граждан Беларуси въезд в страну и выезд не ограничены. ПЦР-тест (сертификат о вакцинации) не требуется», — заявили в Государственном пограничном комитете страны.