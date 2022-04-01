Минкультуры рассмотрит заявку на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Ампир V»

В Минкультуры поступили документы на получение прокатного удостоверения для фильма «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство также запросило у создателей экспертное заключение по возрастному рейтингу киноленты, так как указанный рейтинг 16+ не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Картина рассказывает о москвиче Роме Шторкине, который становится частью элитной расы вампиров. Это полностью меняет всю его жизнь. Он получает имя Рама Второй и особняк в центре города. «Но главное — он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить», — отмечается в логлайне «Ампир V».

В фильме снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-мырли»), Федор Бондарчук («Спутник») и рэпер Оксимирон.