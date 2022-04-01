Медведев: Россия не будет закупать продовольствие у «недружественных стран»

Россия не будет закупать продовольствие у «недружественных стран», заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

Медведев добавил: «Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам». Россия, по его словам, будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только «друзьям».

Приоритетом в поставках продовольствия, согласно сообщению замглавы Совбеза, является внутренний рынок. «Государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», — заявил Медведев.

Он также сообщил: «Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей».

«Экспорт нашей сельхозпродукции превышает экспорт <…> вооружений — он составил более 37 млрд долларов в прошлом году», — заявил Медведев.