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Time представил список 100 самых влиятельных компаний года. Среди них — Sony, TikTok и Ford

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:45

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний года. В него вошли организации, работающие в областях здравоохранения, развлечений, технологий и других.

Издание попросило специалистов из различных сфер выбрать наиболее значимых бизнес-игроков. Их оценили по ряду критериев, в том числе воздействие на мир, инновационность, амбициозность и успешность.

В результаты были названы 100 компаний, их разделили на категории: «Пионеры», «Титаны», «Лидеры», «Инноваторы» и «Разрушители». В первую категорию попали медиакомпания Kaling International (принадлежит актрисе Минди Калинг), NFT-платформа Opensea и занимающаяся космическим туризмом Axiom Space.

Среди «Титанов» оказались Amazon, Pfizer, Alphabet, United Airlines, Maersk, Ford, Meta*, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix. В перечень «Лидеров» включили звукозаписывающую компанию Hybe (ей принадлежат права на группу BTS), Spotify, Airbnb, Alaska Airlines, Sony, Balenciaga, Reddit, Revolut и Sotheby’s.

В топе инноваторов можно найти Moderna, проект Grammarly, онлайн-сообщество женщин Peanut и компанию по производству растительного молока Perfect Day. Главными «Разрушителями» года признали Engine No. 1, TikTok, сеть кинотеатров AMC, онлайн-ретейлер Shein и разработчик шпионского ПО NSO Group.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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