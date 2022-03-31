перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывшим редакторам Doxa продлили меру пресечения до 15 июля 22:28
США будут ежедневно выделять из запасов по миллиону баррелей нефти 21:53
По состоянию на начало марта было выпущено более 100 млн карт «Мир» 21:31
Аукционный дом Christie’s запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси 21:26
«СамФест» объявляет последний раунд приема заявок на выступление от молодых музыкантов 21:15
«Апология протеста»
Суд продлил арест акционисту Крисевичу за акцию с имитацией самоубийства на Красной площади 21:11
Режиссера Виталия Манского облили краской у кинотеатра «Октябрь». Там должен был пройти «Артдокфест» 21:08
Крупные импортеры алкоголя планируют снизить цены в России 20:54
Граждане США с 11 апреля смогут выбирать пометку «X» в гендерной графе при оформлении паспорта 20:54
СМИ: «Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже 20:43
Указ о торговле газом в рублях, закрытие завода Stellantis в Калуге и другие новости дня
20:26 дайджест
Reuters: Microsoft не будет полностью уходить с российского рынка 20:18
Daniel McCullough/Unsplash
Программа «Архитекторы.рф» назвала 100 финалистов четвертого потока 20:13
В Тульской области на пенсионерку напали из‑за пяти килограмм сахара 18:57
В «Каро» начнут показывать ролики российских видеоблогеров 18:57
РКН пригрозил «Википедии» административным протоколом 18:50
Путин поручил запустить программу частичной компенсации стоимости авиабилетов на внутренних рейсах 18:30
Депутат Пискарев призвал Генпрокуратуру признать бело-сине-белый флаг экстремистским 18:20
Пресс-материалы
В Artplay пройдет выставка кошек из приюта 18:10
Минфин США добавил в санкционный список более 30 россиян и организаций 17:59
Отключить рекламу

«СамФест» объявляет последний раунд приема заявок на выступление от молодых музыкантов

Денис Ламехов
Сегодня в 21:15

Фестиваль «СамФест», который пройдет в Самарской области 11–12 июня и где выступят артисты в диапазоне от Slava Marlow до Billy’s Band, объявил о последнем раунде приема заявок на выступления от молодых музыкантов — он продлится до 3 апреля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Заявки принимаются от артистов, выступающих во всех жанрах. Чтобы сообщить о своем желании участвовать в конкурсе, необходимо:

— записать видео длительностью до одной минуты, где участник исполняет собственную композицию;

— выложить видео в посте на своей странице в соцсетях («ВКонтакте», Instagram* или TikTok) с хэштегом #САМКонкурс. Пост должен оставаться на странице до окончания конкурса;

— добавить в описание текст: «Участвую в конкурсе фестиваля „СамФест“, хочу выступить 11–12 июня на одной сцене с ***». Вместо звездочек — имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту.

Первый этап конкурса завершится 3 апреля в 23.59. После этого все присланные работы изучат кураторы фестиваля, а затем составят шорт-лист участников. Список лучших выставят на народное голосование в период с 11 по 25 апреля.

Кроме возможности выступить на «СамФесте» финалисты получат творческую поддержку от кураторов фестиваля. Победитель запишет мини-альбом, который будет выпущен на цифровых платформах.

Организаторы сообщают, что на конкурс подано уже несколько сотен заявок. Среди них сайд-проект музыканта группы «Пикник» Стаса Шклярского под названием «Инкогнито», а также группа Two Crunch Crackers барабанщика Земфиры и Вячеслава Бутусова Дениса Маринкина.

*Instagram запрещен на территории Российской Федерации.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
драма
Сядь за руль моей машины
Оскароносная экранизация рассказа Харуки Мураками
мультфильм
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
Итальянская анимация о выброшенных вещах и вопросах экологии
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Вячеслав Бутусов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить