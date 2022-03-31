«СамФест» объявляет последний раунд приема заявок на выступление от молодых музыкантов

Фестиваль «СамФест», который пройдет в Самарской области 11–12 июня и где выступят артисты в диапазоне от Slava Marlow до Billy’s Band, объявил о последнем раунде приема заявок на выступления от молодых музыкантов — он продлится до 3 апреля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Заявки принимаются от артистов, выступающих во всех жанрах. Чтобы сообщить о своем желании участвовать в конкурсе, необходимо:

— записать видео длительностью до одной минуты, где участник исполняет собственную композицию;

— выложить видео в посте на своей странице в соцсетях («ВКонтакте», Instagram* или TikTok) с хэштегом #САМКонкурс. Пост должен оставаться на странице до окончания конкурса;

— добавить в описание текст: «Участвую в конкурсе фестиваля „СамФест“, хочу выступить 11–12 июня на одной сцене с ***». Вместо звездочек — имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту.

Первый этап конкурса завершится 3 апреля в 23.59. После этого все присланные работы изучат кураторы фестиваля, а затем составят шорт-лист участников. Список лучших выставят на народное голосование в период с 11 по 25 апреля.

Кроме возможности выступить на «СамФесте» финалисты получат творческую поддержку от кураторов фестиваля. Победитель запишет мини-альбом, который будет выпущен на цифровых платформах.

Организаторы сообщают, что на конкурс подано уже несколько сотен заявок. Среди них сайд-проект музыканта группы «Пикник» Стаса Шклярского под названием «Инкогнито», а также группа Two Crunch Crackers барабанщика Земфиры и Вячеслава Бутусова Дениса Маринкина.

*Instagram запрещен на территории Российской Федерации.

