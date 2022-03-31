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СМИ: «Яндекс.Лавка» приостановит работу в Париже

Денис Ламехов
Сегодня в 20:43

Yango Deli, международный бренд «Яндекс.Лавки», приостановит работу в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление неназванного представителя компании.

Собеседник агентства заявил: «Решение об этом было принято еще в начале февраля. Это был пилотный проект с небольшим количеством дарксторов, и он не оправдал наших внутренних ожиданий».

Вчера, 30 марта, Bloomberg сообщил, что компания изучает возможности продажи своего подразделения в Великобритании и закрытия бизнеса во Франции.

Как сообщили «Интерфаксу» в «Яндекс.Лавке», в Лондоне, где рынок гиперлокальной доставки (быстрой доставки в пределах определенного района — Прим. ред.) продуктов достаточно емкий и конкурентный, компания видит серьезный интерес к своему сервису от инвесторов и конкурентов и рассматривает разные варианты дальнейшего развития.

Во Франции «Яндекс.Лавка» заработала в апреле 2021-го, в Великобритании — в октябре того же года. Первой страной дальнего зарубежья, где «Лавка» начала работу, стал Израиль — сервис запустился там в ноябре 2020 года.

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