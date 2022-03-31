В «Художественном» проведут вечер к 90-летию Андрея Тарковского и спецпоказ «Зеркала»

4 апреля в московском кинотеатре «Художественный» пройдет вечер «Миры Андрея Тарковского. Memoria», приуроченный к 90-летию режиссера, а также спецпоказ его картины «Зеркало». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Москино» Наталью Мокрицкую.

Согласно ее заявлению, событие даст официальный старт «Году Тарковского» в России. Она добавила, что вход на мероприятие свободный, необходима онлайн-регистрация на сайте «Москино».

Мокрицкая сообщила, что вечер и показ «Зеркала» смогут посетить 550 человек. Возрастное ограничение — 12+. По информации на сайте «Художественного», зрители услышат стихи отца режиссера, поэта Арсения Тарковского, и отрывки из дневников самого мастера в исполнении артистов театра и кино.

«Гостями мероприятия станут актеры, режиссеры, деятели культуры, которым посчастливилось знать Андрея Тарковского и работать с ним. Среди них Наталья Бондарчук, Николай Бурляев, Эдуард Артемьев и другие. Они поделятся своими воспоминаниями, расскажут о своих впечатлениях, каким был в жизни и в работе Андрей Тарковский, что любил, чем вдохновлялся, во что верил», — говорится на сайте кинотеатра.

Всего в 2022 году запланированы пять ретроспектив Тарковского в кинотеатрах «Москино», кинозалах Музея кино, а также на летних площадках «Москино» и РОСИЗО, когда они будут открыты.