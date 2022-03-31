Stellantis приостановит сборку машин на заводе в Калуге

Завод «ПСМА Рус» концерна Stellantis в Калуге приостановит производство автомобилей из‑за перебоев с поставками комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Концерт также заявил, что намерен строго следовать действующим законам, соблюдая введенные Западом санкции. Телеканал заявляет, что Stellantis вынужденно перенес часть производства коммерческих фургонов во Францию и Великобританию из‑за невозможности экспорта моделей, собранных в России.

Корпорация была образована в 2021 году после слияния итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией PSA Group. Stellantis владеет брендами Citroёn, Fiat, Opel, Peugeot и другими.

На заводе «ПСМА Рус» в Калуге собираются Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo.